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ماليزيا: سنواصل مساعدة المضطهدين في فلسطين وميانمار

ماليزيا: سنواصل مساعدة المضطهدين في فلسطين وميانمار
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب تون عبد الرزاق، إن بلاده ستواصل دائمًا "مساعدة المسلمين المضطهدين" في فلسطين وميانمار.

العالم – أسيا و الباسفيك

وأضاف عبد الرزاق، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن "ماليزيا مازالت تشكل نموذجًا بين الدول الإسلامية".

وتابع: "ولهذا السبب، سنواصل القيام بدور فعّال في الدفاع عن الإسلام في الداخل والخارج وحل مشاكل المسلمين، كما سنواصل الدفاع عن المظلومين حول العالم".

كما أدان عبد الرزاق وبشدة قرار الولايات المتحدة المتعلق بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقال إن "ماليزيا لا تستطيع قبول هذا القرار".

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.

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