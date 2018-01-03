حركة الشباب الصومالية تعدم 5 أشخاص بتهمة التجسس

العالم - أفريقيا

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء نقلا عن حركة الشباب أن عمليات الإعدام نفذت فى أحد الميادين العامة ببلدة "كونتوارى" فى منطقة "شبيلى السفلى".

من جانبهم، قال شهود عيان إنه تم تقييد الأشخاص الخمسة وإطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين ملثمين بعدما قرأ أحد القضاة الحكم ضدهم أمام حشد من الأشخاص.

من ناحية أخرى أعلن الجيش الأمريكى مقتل اثنين من عناصر حركة الشباب المتطرفة، فى غارة جوية جديدة شنها غربى العاصمة الصومالية (مقديشيو) ودمرت سيارة تحمل متفجرات.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا - وفق ما ذكرته شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم شن الغارة الجوية أمس على بعد نحو 50 كيلومترا غرب مقديشيو، ما حال دون استخدام هذه المتفجرات ضد سكان العاصمة.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت - خلال عام 2017 - أكثر من 30 ضربة بطائرات بدون طيار فى الصومال ضد حركة الشباب بعدما وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب أوائل 2017 على توسيع العمليات العسكرية فى الصومال.

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