العالم - الأميركيتان

وادعي ترامب، في تغريدة جديدة علق فيها حول مثيري الشغب في إيران، نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "احترام كبير لشعب إيران الذي يسعى لإسقاط حكومته "!

وأضاف ترامب، مخاطبا "الشعب الإيراني": "سترى دعما عظيما من قبل الولايات المتحدة في وقت مناسب"!

يذكر ان الرئيس الاميركي نشر لغاية الان عدة تغريدات داعمة لمثيري الشغب في بعض المدن الايرانية.

وردت طهران رسميا على دموع التماسيح الذي تذرفها امريكا على المحتجين ووصفتها بأنها مثيرة للسخرية، وأكدت أن الشعب الايراني واع ويعلم كيف ان امريكا تحاصر الشعب الايراني وتفرض الحظر عليه.

يذكر ان ترامب كان اول رئيس امريكي يصدر امرا بمنع دخول مواطني دول اسلامية (بينهم الايرانيون) الى الولايات المتحدة.

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