السراج: ليبيا لا يمكنها وحدها تحمل ملف الهجرة الثقيل

العالم - أفريقيا

ودعا السراج "دول المصدر والمقصد" للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في بيان لمكتبه الإعلامي، عقب لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، الوزير المفوض المكلف بشؤون الكونغوليين في الخارج "إيمانويل ايلونغا انقوي كاصونغو".

وأشار السراج، إلى موقف بلاده "الساعي لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم".

واعتبر أن "هذا هو الوضع الطبيعي بأن يكونوا (المهاجرين) في بلدانهم للمساهمة في تنميتها أو مغادرتها في ظروف طبيعية دون الخوض في مغامرات محفوفة بالمخاطر (الهجرة غير الشرعية)".

ولفت إلى أن بلاده ومع أنها "بلد عبور" للمهاجرين، إلا أنها ورغم صعوبة الظرف الذي تمر به، أخذت على عاتقها رعاية عشرات آلاف المهاجرين.

وأبدى السراج، وفق البيان، استعداد الجهات المختصة في ليبيا تسهيل مهمة الوزير الكونغولي.

وأضاف "كما ستتولى وزارة الخارجية (الليبية) المساهمة في تذليل الإجراءات الخاصة بعودتهم".

من جانبه، قال الوزير الكونغولي إن "أحد أسباب زيارته إلى ليبيا هو الالتقاء بالمهاجرين غير الشرعيين من بلاده والطلب منهم العودة الطوعية إلى بلدهم".

ولا يعرف تحديدا عدد المهاجرين الكونغوليين في ليبيا، لكن السراج صرح نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن عدد المهاجرين في ليبيا حسب الإحصائيات الرسمية المحلية والدولية، تجاوز 500 ألف مهاجر، ينتمون لـ 24 دولة، 95 بالمائة منهم من إفريقيا وحدها.

وأكد كاصونغو، دعم رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، الكامل لجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وعبر الوزير الكونغولي عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع ليبيا.

واتفق الطرفان وفق البيان "على أن الوقت حان لتنمية علاقات التعاون وعودة زخم العلاقات إلى وضعها الطبيعي".

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011.

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