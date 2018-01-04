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السودان يعلن تمديد وقف إطلاق النار 3 أشهر أخرى

السودان يعلن تمديد وقف إطلاق النار 3 أشهر أخرى
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وكالة السودان للأنباء “سونا”، اليوم الخميس، أن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، أصدر قرارًا بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالًا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية مارس / آذار.

العالم - أفریقیا

وانتهى سريان قرار وقف إطلاق النار نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الوكالة: “أصدر السید رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير، اليوم الخميس، مرسومًا جمهوريًا بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لثلاثة أشهر أخرى”.

واندلع القتال بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق؛ عندما أعلنت دولة جنوب السودان استقلالها في 2011.

وبدأ الصراع في دارفور في 2003، عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية التي يقودها العرب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رفعت امريكا عقوبات مفروضة منذ 20 عامًا على الخرطوم قائلة إن الحكومة السودانية أحرزت تقدمًا في التعاون لمكافحة الإرهاب، وحل الصراعات الداخلية.

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