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بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية المتنظمة بين موسكو والقاهرة، وذلك حسب وثيقة نشرت على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسي.

العالم - اوروبا

وجاء في المرسوم: "إدخال تعديل على مرسوم رئيس الاتحاد الروسي الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2015.. المتعلق (شأن التدابير الفردية الرامية إلى ضمان الأمن الوطني للاتحاد الروسي وحماية مواطني الاتحاد الروسي من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأفعال غير المشروعة) ... الفقرة الأولى ... تضاف عبارة (النقل الجوي المنتظم إلى القاهرة)، وأيضا الفقرة الثانية، تضاف عبارة (باستثناء القاهرة) ".

يذكر أن روسيا أوقفت حركة النقل الجوي مع مصر لدواع أمنية في شهر نوفمبر 2015، وذلك بسبب إسقاط طائرة مدنية روسية تابعة لشركة "كوغاليم أفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من مطار شرم الشيخ، وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 217 راكبا، إضافة إلى أفراد طاقمها الـ7.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية"، فإن العمل على تحديد أسباب تحطم الطائرة مستمرة حتى اليوم.

وكان وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، وقع مع وزير النقل الجوي المصري، شريف فتحي، بروتوكولا للتعاون في مجال ضمان أمن الطيران المدني، وذلك في الـ15 ديسمبر الماضي في موسكو.

ويعتبر البروتوكول الموقع أمرا ضروريا لاستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين. وقال رئيس وزارة الطيران المصرية إن الرحلات بين موسكو والقاهرة ستستأنف اعتبارا من الأول من فبراير، وإن الطرفين سيستأنفان الرحلات الجوية غير المنتظمة "تشارتر" في أبريل المقبل.

المصدر: روسيا اليوم

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