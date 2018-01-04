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أردوغان: أجانب يعملون كمحرضين في إيران

أردوغان: أجانب يعملون كمحرضين في إيران
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الخميس إن الرئيس حسن روحاني أكد له أن الوضع في إيران سيستقر خلال يوم أو يومين.

العالم - تركيا

وأضاف إردوغان في مقابلة مع قناة (إل.سي.آي) الإخبارية الفرنسية قبل زيارته لباريس غدا الجمعة أن أجانب يعملون كمحرضين في إيران.

وكان الرئيس التركي قد أجرى أمس الاربعاء اتصالا مع الرئيس روحاني حيث بحث معه تطورات احداث الشغب التي طالت عددا من المدن الايرانية.

وبحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية فان اردوغان اعرب خلال الاتصال الهاتفي عن امله بانتهاء اعمال الشغب في ايران خلال الايام القليلة القادمة معربا عن دعمه لتصريحات الرئيس روحاني فيما يخص ضرورة سيادة السلام والاستقرار.

المصدر: وكالات

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