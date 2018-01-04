الاعلام الحربي: عملية تفتيش واسعة في محافظة كركوك

العالم - مراسلون

وبحسب المهام الموزعة على قطاعاتها العسكرية:

اولا / لواء المشاة الآلي 37 : تفتيش خمس قرى هي ( الرفيعيات - القرب- سيد حسون - سعيد أفندي - الصخول)

ثانيا / لواء المشاة 21 : تفتيش عشر قرى هي (بارة بيك - علي اغا- منصور اغا - تل حمة - البو نجم - تل البصل - الزاجي - تامور- البو شهاب )

ثالثا/ اللواء المدرع 35 : تفتيش سبع قرى هي ( علي السلطان- حسن صبيح - سبتي حميد - العساكرة- الحامضية - فالح شلغم - الاصفر)

رابعا/ اللواء المدرع 34 : تفتيش ثماني قرى هي ( الحوايج - الوردية - الشجرة - غريب السفلى - غريب الوسطى - سكينة - مجموعة التلول - الطارمية)

وماتزال عمليات التفتيش مستمرة في المناطق المحددة ضمن الخطة الأمنية .

وكانت "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي والمقر المسيطر لعمليات كركوك باشرت بعملية تفتيش لملاحقة المطلوبين للقضاء وفرض الامن والنظام في مناطق الحويجة والرياض والرشاد والزرگة".