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الاعلام الحربي: عملية تفتيش واسعة في محافظة كركوك

الاعلام الحربي: عملية تفتيش واسعة في محافظة كركوك
الخميس ٠٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكملت عمليات كركوك تفتيش ( 30 ) قرية في مناطق عدة من المحافظة .

العالم - مراسلون 

وبحسب المهام الموزعة على قطاعاتها العسكرية:

اولا /  لواء المشاة الآلي 37 : تفتيش خمس قرى هي ( الرفيعيات - القرب- سيد حسون - سعيد أفندي - الصخول)
ثانيا /  لواء المشاة 21 : تفتيش عشر قرى هي (بارة بيك - علي اغا- منصور اغا - تل حمة - البو نجم - تل البصل - الزاجي - تامور- البو شهاب ) 
ثالثا/   اللواء المدرع 35 : تفتيش سبع قرى هي (  علي السلطان- حسن صبيح - سبتي حميد - العساكرة- الحامضية - فالح شلغم - الاصفر)
رابعا/  اللواء المدرع 34 : تفتيش ثماني قرى هي ( الحوايج - الوردية - الشجرة - غريب السفلى - غريب الوسطى - سكينة - مجموعة التلول - الطارمية)

وماتزال عمليات التفتيش مستمرة في المناطق المحددة ضمن الخطة الأمنية .

وكانت  "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي والمقر المسيطر لعمليات كركوك باشرت بعملية تفتيش لملاحقة المطلوبين للقضاء وفرض الامن والنظام في مناطق الحويجة والرياض والرشاد والزرگة".

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الاعلام الحربي: عملية تفتيش واسعة في محافظة كركوك

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