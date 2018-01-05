اعتقال مسؤول إعلام "داعش" في الأعظمية ببغداد

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وقالت الوزارة في بيان إنه "بعد المتابعة الدقيقة من قبل مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع القوة الماسكة، تمكنت من اعتقال ما يسمى مسؤول الإعلام لعصابات داعش الإرهابية في ولاية ديالى".

واضافت الوزارة أن "الإرهابي كانت متواجدا في احد منازل منطقة الأعظمية شمالي بغداد".

يشار الى ان الاجهزة الامنية تعلن بين فترة عن قتل واعتقال العديد من القياديين والمنتمين لتنظيم "داعش" بمناطق متفرقة من بغداد وعدد من المحافظات.

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