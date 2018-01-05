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تركيا تشارك فرنسا وإيطاليا في إنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي

تركيا تشارك فرنسا وإيطاليا في إنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

وقعت أنقرة عقدا مع وكالة الصناعات الدفاعية التركية وشركة يوروسام الفرنسية - الإيطالية لإنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي.

العالم - العالم الاسلامي

وخلال مؤتمر صحفي جمع أردوغان بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أكد كونسورتيوم يوروسام "يوروسام" أن البرنامج الصاروخي الذي تشارك فيه الدول الثلاث سيكون جاهزا بحلول منتصف العقد المقبل بهدف التصدي لمخاطر الطائرات الشبح والطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقال "من المتوقع أن يدعم التطوير المشترك برنامج تركيا لتطوير الدفاع الجوي والصاروخي بالإضافة إلى فتح احتمالات للتصدير والتعاون على المدى الأبعد بين تركيا وإيطاليا وفرنسا".

ويتألف كونسورتيوم يوروسام من شركة (إم.بي.دي.إيه) الأوروبية لصناعة الصواريخ، وهي مشروع مشترك بين "إيرباص" وشركة "ليوناردو" الإيطالية وشركة (بي.إيه.إي سيستمز) البريطانية، وشركة "تاليس" الفرنسية للصناعات العسكرية، التي تعد الدولة الفرنسية وشركة داسو لصناعة الطائرات المقاتلة حملة الأسهم الرئيسيين فيها.

ووقع وزراء دفاع فرنسا وإيطاليا وتركيا خطاب نوايا في نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن التعاون في مشاريع دفاع مشتركة.

وتسعى أنقرة إلى فتح مجالات جدية للتعاون مع باريس، إذ اعتبر الرئيس التركي، أن حجم التبادل التجاري مع فرنسا يمكن أن يصل إلى 20 مليار دولار في المجالين الزراعي وتصنيع الأغذية.

 

المصدر: الأناضول

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