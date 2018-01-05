تيلرسون يدافع عن "الاهلية العقلية" لرئيسه ترامب

العالم - الاميركيتان

وصدر الجمعة كتاب يحمل عنوان "فاير اند فيوري" للصحافي مايكل وولف يركز على مظاهر شخصية الرئيس الاميركي، وسجل اعلى نسبة مبيعات على موقع امازون.

وقال تيلرسون في مقابلة مع قناة "سي ان ان" بثت الجمعة "لم يسبق ان شككت يوما باهليته العقلية، ليس لدي اي سبب للتشكيك باهليته العقلية".

واضاف "انه ليس مثل الرؤساء السابقين ولهذا اختاره الاميركيون كانوا يريدون التغيير. وتعلمت خلال العام كيف احسن علاقتي بالرئيس بهدف تزويده بالمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات جيدة".

وصب ترامب الجمعة جام غضبه على ما تضمنه كتاب "فاير اند فيوري". وكتب في تغريدة: "الان وبعد ان تم التأكد بان التواطؤ مع روسيا ليس سوى هراء، وان التواطؤ الوحيد الذي حصل كان بين هيلاري كلينتون وروسيا، لجأت وسائل الاعلام التي تنقل الاخبار الكاذبة الى مهاجمتي مع هذا الكتاب الذي لا قيمة له. من الافضل لهم ان يعملوا لتحقيق اي فوز في الانتخابات".

كما غرد ابنه دونالد ترامب جونيور قائلا "من الغريب انه كلما ينتصر دونالد ترامب فان وسائل الاعلام تركز على تلميع صور كل ما هو مناهض له".

ومن خلال شهادات عدة يروي الكاتب وولف الخلل في عمل الرئاسة الاميركية وتصرفات الرئيس الذي لا يحب القراءة ابدا وينعزل داخل غرفته ابتداء من الساعة 18،30 ليتسمر امام ثلاثة اجهزة تلفزيونية.

وقال وولف في مقابلة الجمعة مع شبكة ان بي سي ان كل المحيطين بترامب يتساءلون حيال قدرته على الحكم.

واضاف "يقولون عنه انه كالطفل، وانه لا بد من ارضائه سريعا وان كل الامور يجب ان تجري حوله".

وتابع وولف "انه يتحرك في كل الاتجاهات مثل الكرة"، موضحا ان ترامب يروي احيانا القصة نفسها "ثلاث مرات خلال عشر دقائق" الامر الذي يحصل احيانا خلال مداخلاته الصحافية.

وكان السناتور الجمهوري جون ماكين وصف قبل فترة ترامب بانه "متهور وغير مطلع"، في حين قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر "اعرف من مصدر موثوق ان الجميع يعملون كل يوم في البيت الابيض على ايجاد الطريقة الافضل لاستيعابه".

(أ ف ب)

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