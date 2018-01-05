البث المباشر
مراسل العالم: مقتل 3 من مرتزقة العدوان السعودي بعمليات قنص للقوات اليمنية في مديرية صرواح بمأرب واثنين آخرين بنهم
مصدر عسكري يمني يؤكد مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بصاروخ باليستي استهدف تجمعاتهم في الساحل الغربي صباح اليوم
ا ف ب: موسكو تطالب بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الامن حول ايران
ظريف: السعودية وداعش الصديقتان الدائمتان تتبعان ترامب في الدفاع عن العنف والموت والدمار في ايران
رويترز: نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن جلسة مجلس الامن اليوم حول ايران تدخل مباشر في سيادتها
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون تلة خزنة وقريتي مشهد ومريجب المشهد بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم:القوات اليمنية تصد محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بإتجاه تبة الفقيه بمنطقة عيده بنهم وتكبدهم قتلى وجرحى
مصادر عراقية: اعتقال مسؤول إعلام داعش في حي الأعظمية ببغداد
الإعلام السعودي يتحدث عن اعتراض صاروخ يمني أطلق على معسكر في نجران ومصدر عسكري يمني يؤكد إصابة هدفه بدقة
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يشنون غارة على مواقع المرتزقة بمنطقة مزوية في المتون بالجوف ويكبدونهم قتلى وجرحى

تيلرسون يدافع عن "الاهلية العقلية" لرئيسه ترامب

تيلرسون يدافع عن
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

دافع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الجمعة عن "الاهلية العقلية" للرئيس دونالد ترامب، ليتزامن كلامه مع نشر كتاب يكشف ما يدور في كواليس البيت الابيض واعتبر مهينا للرئيس الاميركي.

العالم - الاميركيتان

وصدر الجمعة كتاب يحمل عنوان "فاير اند فيوري" للصحافي مايكل وولف يركز على مظاهر شخصية الرئيس الاميركي، وسجل اعلى نسبة مبيعات على موقع امازون.

وقال تيلرسون في مقابلة مع قناة "سي ان ان" بثت الجمعة "لم يسبق ان شككت يوما باهليته العقلية، ليس لدي اي سبب للتشكيك باهليته العقلية".

واضاف "انه ليس مثل الرؤساء السابقين ولهذا اختاره الاميركيون كانوا يريدون التغيير. وتعلمت خلال العام كيف احسن علاقتي بالرئيس بهدف تزويده بالمعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات جيدة".

وصب ترامب الجمعة جام غضبه على ما تضمنه كتاب "فاير اند فيوري".  وكتب في تغريدة: "الان وبعد ان تم التأكد بان التواطؤ مع روسيا ليس سوى هراء، وان التواطؤ الوحيد الذي حصل كان بين هيلاري كلينتون وروسيا، لجأت وسائل الاعلام التي تنقل الاخبار الكاذبة الى مهاجمتي مع هذا الكتاب الذي لا قيمة له. من الافضل لهم ان يعملوا لتحقيق اي فوز في الانتخابات".

كما غرد ابنه دونالد ترامب جونيور قائلا "من الغريب انه كلما ينتصر دونالد ترامب فان وسائل الاعلام تركز على تلميع صور كل ما هو مناهض له".

ومن خلال شهادات عدة يروي الكاتب وولف الخلل في عمل الرئاسة الاميركية وتصرفات الرئيس الذي لا يحب القراءة ابدا وينعزل داخل غرفته ابتداء من الساعة 18،30 ليتسمر امام ثلاثة اجهزة تلفزيونية.

وقال وولف في مقابلة الجمعة مع شبكة ان بي سي ان كل المحيطين بترامب يتساءلون حيال قدرته على الحكم.

واضاف "يقولون عنه انه كالطفل، وانه لا بد من ارضائه سريعا وان كل الامور يجب ان تجري حوله".

وتابع وولف "انه يتحرك في كل الاتجاهات مثل الكرة"، موضحا ان ترامب يروي احيانا القصة نفسها "ثلاث مرات خلال عشر دقائق" الامر الذي يحصل احيانا خلال مداخلاته الصحافية.

وكان السناتور الجمهوري جون ماكين وصف قبل فترة ترامب بانه "متهور وغير مطلع"، في حين قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر "اعرف من مصدر موثوق ان الجميع يعملون كل يوم في البيت الابيض على ايجاد الطريقة الافضل لاستيعابه".

(أ ف ب)


       

روابط ذات صلة

تيلرسون: سنواصل العمل مع روسيا من اجل خفض التوتر في سوريا

 تيلرسون ينتقد السياسات السعودية الإقليمية وينصحها

تيلرسون: نقل السفارة إلى القدس يحتاج عامين

تيلرسون: العقوبات ضد روسيا ستبقى حتى انسحابها من أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عمان تحرز لقب خليجي 23 للمرة الثاني في تاريخها

الكويت تحقق بإصابة العشرات اثر سقوط حاجز باستاد جابر

تيلرسون يدافع عن "الاهلية العقلية" لرئيسه ترامب

مجلس الامن يبدأ جلسة بطلب اميركي لبحث الوضع في ايران

بدء اجتماع اممي مغلق قبيل جلسة لبحث الوضع في ايران

نشرة بانوراما: "ايران تئد الفتنة" و"ازمة السودان ومصر"

جريمة إرهابية "بشعة" في العريش

بوتيرة عالية .. الجيش السوري يحرر عشرات القرى والبلدات بريف إدلب +فيديو

متى ستحلّق "البجعة البيضاء"؟!

شاهد... نمر أسود يقتل رجلا تسلل إلى قفصه بقضمه من رقبته

شركة ايرانية تصنع جهازا لتسجيل وتحليل عدم انتظام ضربان القلب

بالفيديو؛الجيش يسقط طائرات غريبة في ريف اللاذقية

سياسي تونسي: استئناف رحلات “الإمارات” إلى تونس مُهين

رايس تستذكر "جوانب روسيا المظلمة"

بعد سحب سفيره من مصر.. السودان يكشف أسباب نشر قوات على حدود إريتريا

الخارجية الفلسطينية: محاولات حسم قضايا الوضع النهائي خارج قاعات التفاوض ستفشل

باولو كويليو يرد على رضا بهلوي حول الاحتجاجات في إيران: اخرس!

مقتل خمسة سعوديين بانفجار في جازان

ماكرون: وضع حقوق الأنسان في تركيا يبعدها عن الاتحاد الأوروبي

الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الفتاة نور التميمي

الأکثر مشاهدة