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الكويت تحقق بإصابة العشرات اثر سقوط حاجز باستاد جابر

الكويت تحقق بإصابة العشرات اثر سقوط حاجز باستاد جابر
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

فتحت السلطات الكويتية تحقيقا في سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي في ختام المباراة النهائية لكأس "خليجي 23" في كرة القدم، ما أدى الى إصابة نحو 40 شخصا الخميس، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي.

العالم - حوادث

وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحراز منتخب بلادهم لقب "خليجي 23"، بعد الفوز على الامارات بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي انتهى وقتاها الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

ونقل الاتحاد الكويتي في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ان الحادث أدى الى سقوط "نحو 40 مصابا".

وأكد ان إصاباتهم "طفيفة وجميعهم بخير"، مشيرا الى "فتح تحقيق بحادث سقوط الحاجز الزجاجي عقب نهاية المباراة النهائية".

وكان رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة سطام السهلي أفاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق الخميس عن إصابة 11 شخصا بشكل طفيف، بعدما "سقطوا من ارتفاع مترين بعدما انكسر الحاجز الزجاجي".

وأفاد مصور لفرانس برس في الملعب ان الحاجز انهار أثناء اتكاء المشجعين عليه مع اقتراب لاعبين عمانيين من المدرجات، للاحتفال مع مشجعيهم بإحراز بلادهم لقبها الثاني في البطولة الخليجية.

وانطلقت "خليجي 23" في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي أول بطولة تستضيفها الكويت منذ رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مطلع الشهر نفسه، الحظر الذي فرضه عليها منذ العام 2015 على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي.

(أ ف ب)

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