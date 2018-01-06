في تطور لافت.. السودان يعلن إغلاق حدوده مع إريتريا

العالم - إفریقیا

وافادت الوكالة اليوم أن والي كسلا آدم جماع آدم أصدر قرارا، استنادا للمرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا، بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء أمس (الجمعة) الخامس من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، ولحين توجيهات أخري.

وحسب الوكالة، أشار القرار إلى أن حركة الدخول والخروج عبر معبر اللفة لمواطني البلدين ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري لمدة ستة أشهر.

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