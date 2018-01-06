تحرير مكة من الوهابيين وآل سعود خلال 13 دقيقة!

أعلن المخرج الإيراني، فرهاد عظيما انتاج انيميشن ايراني بمدة 13 دقيقة يتم خلاله تحرير مكة من براثن الوهابيين وآل سعود، ردا على الانيميشن السعودي السخيف ضد ايران.

وقال المخرج فرهاد عظيما الذي انتج فيلم "معركة الخليج الفارسي": "أعمل على إعداد هذا الانيميشن للبث على الأجواء الافتراضية وسيتم بثه قريبا".

وبشأن موضوع هذا الانيميشن، أوضح عظيما: "إن الموضوع الرئيس لهذا الانيميشن هو تحرير مكة من قبل إيران والعالم الإسلامي من براثن الوهابيين وآل سعود. وفي هذا الانيميشن تكون السعودية هي البادئة بحرب ضد ايران وتستخدم خلالها أسلحة غير تقليدية ضد ايران التي لا تجلس مكتوفة الأيدي، فتستهدف المنشآت والمواقع الاستراتيجية في السعودية".

وتابع: "في هذا الانيميشن تقوم الدول الإسلامية وبمساعدة إيران بتخليص مكة من براثن الوهابيين وآل سعود، وقد حاولنا ان نستخدم التقنيات والأساليب المناسبة في الانيميشن، لتكون جودته أرقى من الانيميشن السعودي".