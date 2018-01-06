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آية الله نوري همداني: نظام آل سعود يشنّ حرباً على الاسلام بالنيابة عن الاستكبار

آية الله نوري همداني: نظام آل سعود يشنّ حرباً على الاسلام بالنيابة عن الاستكبار
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

ندّد المرجع الديني في قم المقدسة آية الله حسين نوري همداني بسياسات بعض الانظمة الخليجية المناهضة للاسلام وقال ان آل سعود وآل خليفة وآل نهيان يشنّون حربا على الاسلام لأنهم يعملون باوامر الاستكبار لذلك ينبغي التحلي بالجاهزية.

العالم - ايران 

وقال آية الله نوري همداني، في تصريح" "ان الشعب دلل على حضوره في الساحة ورده الحازم على الاعداء لذلك ينبغي التحلي بالجاهزية لمجابهة الاعداء في مثل هذه الظروف".

واشار الى التظاهرات الشعبية ردا على اعمال الشغب الاخيرة، موضحا ان الشعب دلل على تمسكه بالقيم وتمييزه بين اركان النظام والحكومة ومطالبته بتحسن الوضع الاقتصادي ومكافحة الغلاء والبطالة.

ونوه الى انه مادامت هذه الثورة مستمرة فان الاعداء يحيكون المؤامرات الا انه ليس هناك اي بلد في العالم يحظى قائده بمثل هذا التأييد الشعبي.

ولفت الى ان الشعب حضر في الساحة وقدّم اقصى التضحيات بالاموال والانفس حتى حققت الثورة الاسلامية الانتصار بفضل توجيهات علماء الدين. 

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