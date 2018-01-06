آية الله موحدي كرماني: المطالب الشعبية المشروعة منفصلة عن مسار مثيري الشغب

العالم - ايران

وخلال اجتماع مجمع تشخيص النظام، أشار آية الله موحدي كرماني الى الاحداث الأخيرة، وقال ان مسار المواطنين الأعزاء ومطاليبهم منفصلة عن مثيري الفوضى والشغب، وفي هذه الأيام فإن أميركا والكيان الصهيوني يشعران بالسرور.

وصرح: ان الأعداء كانوا يظنون أنهم يمكنهم استغلال المطاليب العامة، ليحققوا مآربهم، غافلين عن أن هذه الثورة إلهيّة ولا تتضرر من هذه الممارسات.

وأعرب آية الله موحدي كرماني عن شكره لتواجد الجماهير الواعية في الساحة في الوقت المناسب، والذي أدى الى زرع اليأس لدى أعداء الثورة، مؤكدا أنه رغم ذلك لا ينبغي ان نغفل عن كيد الأعداء، لأنهم لن يتخلوا عن عدائهم وخبثهم، وإذا كنا أقوياء من الداخل، فإن العدو لا يمكنه ان يرتكب أي حماقة.. فعلينا أن نحذر لئلا نتضرر من الداخل.

كما أكد موحدي كرماني ضرورة أن يولي المسؤولون اهتماماً بالغا بحل مشاكل المواطنين وأن ينظروا الى المسؤولية كأمانة على عاتقهم، مشددا على الأهمية الخاصة للتواصل المتبادل بين الشعب والمسؤولين.