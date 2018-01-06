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وزير الأمن ال​إيران​ي: سنقوم بردّ قاطع على المجموعات الإرهابية والمعادية للثورة في المنطقة

وزير الأمن ال​إيران​ي: سنقوم بردّ قاطع على المجموعات الإرهابية والمعادية للثورة في المنطقة
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكّد وزير الأمن ال​إيران​ي سيد ​محمود علوي​،اليوم السبت ، أنّ "قريباً سنقوم بردّ قاطع على المجموعات الإرهابية والمعادية للثورة في المنطقة"، مشدّداً على أنّ "شباب إيران سيُفشلون المخطّطات المشؤومة للأعداء".

العالم - ايران 

وقال في كلمة القاها خلال مراسم تكريم ذكرى 3 شهداء من كوادر وزارة الامن في مدينة ارومية /شمال غرب ايران/ يوم السبت، ان القوى الامنية الايرانية ستوجه ردا صاعقا للمجموعات الارهابية واعداء الثورة في المنطقة قريبا.

واكد بان الشهادة هي هدف يسعى شبان هذا البلد لنيله، واضاف، ان شباب ايران سيحبطون مؤامرات الاعداء المشؤومة بشجاعتهم وتضحياتهم.

وشدد، انه على المجموعات الارهابية ان تدرك بانها لن تنجح في النيل من عزيمة شباب ايران. 

ونوه الى ان كوادر الوزارة الابطال يتمتعون بالجاهزية والوقوف بصلابة في مواجهة النيران ولن يسمحوا للاعداء بزعزعة الامن في البلاد.

ووصف كوادر الوزارة بانهم على استعداد دائم للشهادة التي يعتبرونها هدفا لنيل السعادة في الآخرة وكسب رضا الله تعالى ويتمسكون بنهج سيد الشهداء الامام الحسين (ع).

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