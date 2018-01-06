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بالصور: “الحرس القومي العربي” يشارك في معارك حرستا

بالصور: “الحرس القومي العربي” يشارك في معارك حرستا
السبت ٠٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

دخل “الحرس القومي العربي” إلى خط المواجهات العسكرية مع الجيش السوري ضد جبهة النصرة في إدارة المركبات شرقي دمشق.

العالم - سوريا

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الحرس القومي” اليوم، السبت 6 كانون الأول، صورًا لعشرات المقاتلين قالت إنهم دخلوا في المعارك لفك الحصار عن إدارة المركبات إلى جانب الجيش السوري.

ويحاول الجيش كسر الحصار على عناصره داخل إدارة المركبات من محاور الأمن الجنائي في حرستا ومحور بناء محافظة ريف دمشق ومحور كراج الحجز, حيث باتت مسافة أقل من 100 تفصله عن ذلك.

وقد تأسس “الحرس القومي العربي” عام 2012، بقيادة أسعد حسين حمود (الحاج ذو الفقار)، وهو المنسق العام لمنظمة “الشباب القومي العربي” في لبنان.

ومنذ ذلك التاريخ شاركت هذه القوات في عدة معارك إلى جانب الجيش السوري.

وتتألف من ثلاث مجموعات رئيسية في سوريا: كتيبة “وديع حداد” نسبة إلى القيادي الفلسطيني سابق الذكر، وكتيبة “حيدر العاملي” نسبة إلى حسين أسعد حمود القيادي القومي اللبناني.

إلى جانب كتيبة “محمد البراهمي” القيادي الناصري التونسي والذي اغتيل في تونس عام 2013.

ويعتبر هذا التشكيل قوات متعددة الجنسيات العربية، من سوريا وفلسطين ولبنان ومصر وتونس، وتعمل إلى جانب عدد من الفصائل المقاتلة الداعمة للجيش السوري على الأراضي السورية.

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