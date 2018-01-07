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قمة جبل دماوند شمالي ايران مرشحة لقائمة التراث العالمي

قمة جبل دماوند شمالي ايران مرشحة لقائمة التراث العالمي
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال مدير دائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة مازندران شمالي ايران "دلاور بزرك نيا" ان قمة جبل دماوند التي حازت على الاهتمام الدولي منذ القدم، مرشحة الآن للتسجيل في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

العالم - ايران

واضاف دلاور بزرك نيا، في تصريح ادلى به خلال اجتماع فريق عمل التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة مازندران، ان هذه القمة مرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي عقب تسجيلها في قائمة التراث الوطني. 

واعتبر ان من بين التحديات التي تواجه منطقة دماوند تتمثل بالمشاكل البيئية والبناء غير الاصولي وتنقل وسائل النقل مؤكدا ضرورة معالجتها. 

كما اكد الاستفادة من طاقات المؤسسات المدنية في تطوير وتنمية النشاطات المؤثرة على صعيد التنمية في المنطقة ومعالجة التحديات في منطقة دماوند.

ووصف جبل دماوند بانه ليس ملكا لمحافظة مازندران وانما هو ملك لايران برمتها.

ويشار الى ان جبل دماوند يتمتع بمنظر خلاب ويقع على مسافة 69 كيلومترا الى الشمال الشرقي من العاصمة طهران في جنوب بحر قزوين، وهو الاكثر ارتفاعا في ايران حيث يبلغ 5610 مترا عن سطح البحر، ويعتبر من القمم الشاهقة على مستوى العالم.

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