البث المباشر
مصادر فلسطينية:الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في القدس ويعتقل شابا وينشر كاميرات مراقبة بمحيط ساحات الأقصى المبارك
مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار قرب محطة مترو في ستوكهولم والشرطة تستبعد فرضية الارهاب
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "نيباز قبلي" و"رملة" بريف ادلب الجنوبي الشرقي
مراسل العالم :اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام تكلف الشيخ صادق أمين ابوراس بالإجماع خلفا لعلي عبدالله صالح
حرس الثورة الاسلامية يثمن دور الشعب الإيراني وقوات الشرطة والتعبئة والامن في افشال مخطط الفتنة لاعداء الثورة
أ ف ب : فقدان 32 شخصا بينهم 30 ايرانيا باصطدام سفينة شحن صينية وناقلة نفط اشتعلت فيها النيران في بحر الصين الجنوبي
أ ف ب : فقدان 32 شخصا بينهم 30 ايرانيا بعد حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي بين سفينة شحن صينية وناقلة نفط
مسؤول صحي ايراني: ارتفاع عدد الاصابات جراء الزلزال الذي ضرب منطقة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه الى 21 شخصا
النيابة العامة في السعودية تؤكد القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم وإيداعهم سجن الحائر
المتحدث باسم الشرطة الايرانية: الافراج بكفالة عن معظم المغرر بهم في احداث الشغب وقادة الشغب تم تسليمهم الى القضاء

مصر ترد على "نيويورك تايمز": تسريبات مزعومة لشخص مجهول!

مصر ترد على
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

كذّبت القاهرة تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، زعم أن ضابط مخابرات مصريا قدم توجيهات إلى عدد من مقدمي البرامج التليفزيونية المصريين، بشأن التغطية الإعلامية لموضوع القدس.

العالم - مصر

ونشرت الصحيفة أمس السبت، فحوى تسجيلات مسربة، قالت إنها لـ"ضابط مخابرات مصري" يدعى أشرف الخولي، مع من وصفتهم بمقدمي البرامج الحوارية البارزين ببلاده، وهم عزمي مجاهد ومفيد فوزي وسعيد حساسين، بالإضافة إلى الممثلة يسرا، ويُفهم منها قبول القاهرة ضمنيا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي حسبما جاء في موقع روسيا اليوم الاخباري.

ووفقا للتقرير، فإن الخولي وجه تلك الشخصيات إلى أن "مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين"، متسائلا: "ما الفرق بين رام الله والقدس؟".

ونقلت بوابة الأهرام اليوم الأحد بيانا للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أوضحت فيه أن ثلاثا من الشخصيات الأربع الذين ذكر صاحب التقرير ديفيد كيركباتريك أسماءهم، لا علاقة لهم بتقديم البرامج التلفزيونية حاليا، أما عزمي مجاهد، فقد نفى معرفته لأي شخص يدعى أشرف الخولي.

كما نفى كل من سعيد حساسين ويسرا معرفة أشرف الخولي وتلقي أي مكالمة منه، فيما أعلنت الأخيرة أنها ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمها في مثل هذه التسريبات المزعومة.

وتابع البيان أن التقرير المنشور لم يقدم للقراء أدنى دليل على أن المدعو أشرف الخولي ينتمي إلى المخابرات المصرية.

وأشار البيان إلى أن نشر ادعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس تضمنها الاتصال المزعوم، أمر لا يليق بصحيفة كبيرة مثل "نيويورك تايمز"، مؤكدا أن "مواقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجها من تسريبات مزعومة لشخص مجهول، وإنما يعبر عنها رئيس الدولة، ووزير الخارجية، والبيانات، والمواقف الرسمية، وجميع هذه الجهات أعلنت مواقفها بشأن القدس، وترجمته فعليا في مواقف وإجراءات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

208

روابط ذات صلة

دلالات التحالف الخليجي مع "إسرائيل" والموقف المصري

الرئاسة المصرية:السيسي بحث مع ترامب الموقف المصري الخليجي إزاء قطر والتشديد على مواصلة جهود التصدي للإرهاب

تناقضات الموقف المصري والتبريرات "القرقاشية"!

تباين الموقف المصري مع السعودي تجاه سوريا واليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مصر تتهم نيويورك تايمز بالفبركة بشأن "تسريبات" القدس

قرية برتغالية تشجع الأطفال على التدخين!

الاحتلال الاسرائيلي يكشف عدد الصواريخ التي سقطت عليه خلال 2017

البارزاني: حسم موعد إجراء الانتخابات بكردستان الأسبوع المقبل

العبادي من النجف الاشرف: فشلت محاولات اثارة الجيش ضد الحشد الشعبي

رئيس مجلس الشعب السوري يزف أجبارا جديدة للشعب السوري

صورة.. شاهد كيف فبرك مثيرو الشغب بايران حادثة قتل

حرب الحمّص في الشرق الأوسط.. لمن الغلبة؟!

أنصار الله: شعب اليمن يؤيد سلاما يوقف العدوان والحصار

إصابة طفلين بقذائف ارهابية على مخيم الوافدين بريف دمشق

ظريف يؤكد على مواصلة التعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

المؤتمر الشعبي العام بختار صادق أبو راس خلفا لصالح

ما بين تركيا و "إسرائيل" !

روسيا تسجل 5 انتهاكات للهدنة بمناطق خفض التصعيد في سوريا

الأردن سيسمح بإدخال المساعدات لمخيم الركبان مرة واحدة!

صحيفة: تخطيط أمريكي خطير لدولتين عربيتين جديدتين

جرحى بانفجار قرب محطة مترو في السويد

كيف علق حرس الثورة على "ارسال صواريخ من ايران الى اليمن"؟

صور الرئيس الاسد ترتفع في القرى المحيطة بسنجار في ريف إدلب

شاهد : سيارة تصدم شابا فيطير بالهواء في مشهد غريب

الأکثر مشاهدة