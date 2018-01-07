لهذا السبب منع أعضاء منظمة يهودية دخول الأراضي المحتلة

العالم - فلسطين

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المنظمة المسماة "منظمة صوت اليهود من أجل السلام" مدرجة على قائمة 20 منظمة لا يسمح لأعضائها بدخول الأراضي المحتلة لتأييدها المقاطعة الدولية ضدها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في مارس/ آذار المقبل سيتم الانتهاء من إعداد القائمة من قبل وزارة الأمن الداخلي تمهيدا لنقلها لوزارة الداخلية المسؤولة عن منع دخول الأشخاص للأراضي المحتلة.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في مارس/ آذار الماضي مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في الأراضي المحتلة للمواطنين الأجانب الذين دعوا إلى مقاطعتها.

المصدر: وكالات فلسطينية

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