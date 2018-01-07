البث المباشر
مراسل العالم :اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام تكلف الشيخ صادق أمين ابوراس بالإجماع خلفا لعلي عبدالله صالح
حرس الثورة الاسلامية يثمن دور الشعب الإيراني وقوات الشرطة والتعبئة والامن في افشال مخطط الفتنة لاعداء الثورة
أ ف ب : فقدان 32 شخصا بينهم 30 ايرانيا باصطدام سفينة شحن صينية وناقلة نفط اشتعلت فيها النيران في بحر الصين الجنوبي
أ ف ب : فقدان 32 شخصا بينهم 30 ايرانيا بعد حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي بين سفينة شحن صينية وناقلة نفط
مسؤول صحي ايراني: ارتفاع عدد الاصابات جراء الزلزال الذي ضرب منطقة سربل ذهاب في محافظة كرمانشاه الى 21 شخصا
النيابة العامة في السعودية تؤكد القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم وإيداعهم سجن الحائر
المتحدث باسم الشرطة الايرانية: الافراج بكفالة عن معظم المغرر بهم في احداث الشغب وقادة الشغب تم تسليمهم الى القضاء
المتحدث باسم الاسعاف الايراني:8 اصابات جراء زالزال سربل ذهاب تم معالجة6 منهم ميدانيا ونقل 2 آخرين الى كرمانشاه للعلاج
مراسلة العالم: القوى الفلسطينية تدعو لاعتبار الثلاثاء والجمعة القادمين يومي غضب نصرة للقدس ورفضا لقانون إعدام الأسرى
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على منازل المواطنين في منطقة القهر بمديرية باقم في صعدة باليمن

لهذا السبب منع أعضاء منظمة يهودية دخول الأراضي المحتلة

لهذا السبب منع أعضاء منظمة يهودية دخول الأراضي المحتلة
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

قررت وزارة الأمن الداخلي بالكيان الإسرائيلي حظر دخول أعضاء منظمة يهودية تنشط في الولايات المتحدة من الدخول إلى "تل أبيب" بسبب تأييدها للمقاطعة الدولية ضد الاحتلال.

العالم - فلسطين

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن  المنظمة المسماة "منظمة صوت اليهود من أجل السلام" مدرجة على قائمة 20 منظمة لا يسمح لأعضائها بدخول الأراضي المحتلة لتأييدها المقاطعة الدولية ضدها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في مارس/ آذار المقبل سيتم الانتهاء من إعداد القائمة من قبل وزارة الأمن الداخلي تمهيدا لنقلها لوزارة الداخلية المسؤولة عن منع دخول الأشخاص للأراضي المحتلة.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في مارس/ آذار الماضي مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في الأراضي المحتلة للمواطنين الأجانب الذين دعوا إلى مقاطعتها.

المصدر: وكالات فلسطينية

216-2

تصنيف :

روابط ذات صلة

إصابة 5 فلسطينيين بقمع الاحتلال تظاهرة بالقدس المحتلة

عظام بهلوي على رمح تل أبيب.. علم الشاه يظهر في القدس المحتلة!

لماذا ألغى بنس زيارته إلى مصر وفلسطين المحتلة؟

بضغط إسرائيلي... حذف «فلسطين المحتلة» من موقع أميركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مطالب بعزل بطريرك القدس لبيعه عقارات لـ"إسرائيل"

أمراض الأسنان تكشف ضعف الذكور!

الكشف عن تحالف "إسرائيلي سعودي" بطلب من الرياض

صحيفة تكشف عدد قتلى جيش اميركا في العراق وافغانستان

الجيش واللجان الشعبية يطهرون جبل الحمام في لحج

الاستخبارات الأمريكية تعترف بقوة كوريا الشمالية

برلمان العراق يدين قرار ترامب ويعتبره استفزازيا

شاهد.. مسيرات في مختلف مدن ايران ضد مثيري الشغب

معيتيق: نرفض حل مشكلة الهجرة غير الشرعية على حساب أمن ليبيا

المعلم:يجب نقل حقيقة ما يجري في سوريا للبرازيل

مصرع مرتزقة بعمليات هجومية في تعز ومأرب ونهم

كتاب"نار وغضب" حول ترامب يحطم أعلى نسبة من المبيعات

بالصور .. العبادي يصل النجف الاشرف

كيم جونغ أون يفتح ذراعيه لجارته

بالصور.. ماكينة تبتلع عاملا حاول كشف سبب توقفها!!

الصين تعتزم تشييد قاعدة عسكرية في باكستان

إستفحال الأزمة الاقتصادية في فنزويلا والجيش يتدخل لمنع نهب المتاجر

عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان بصرواح مأرب

دون معرفة الأسباب.. انقطاع الاتصال مع عالم دين بحريني منذ 27 ديسمبر

مدينة إندونيسية تعتزم منع إطلاق الأسماء الغربية على المواليد

الأکثر مشاهدة