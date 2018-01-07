برلمان العراق يدين قرار ترامب ويعتبره استفزازيا

العالم - العراق

وقال المصدر ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية على قرار نيابي بشأن القُدس".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "القرار تضمن ادانة البرلمان للقرار الصادر من رئيس الولايات المتحدة بشأن القدس، وعده قرارا استفزازيًا للسلم والامن"، مشيرا الى ان "البرلمان اكد على ان القدس عاصمة دولة فلسطين".

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، على قرار يقضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في مصلحة الولايات المتحدة ومساعي السلام بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين.

ولاقى هذا القرار ردود فعل كبيرة من جميع الدول العربية والاسلامية وعدد من دول العالم التي رفضته ايضا واعتبرته مخالفا للقوانين الدولية، فيما خرجت عدد من العواصم العربية يوم الجمعة في تظاهرات حاشدة لرفض القرار، داعية للتراجع عنه.

المصدر: السومرية نيوز

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