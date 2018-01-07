ارتفاع عدد جرحى زلزال "سربل ذهاب" الى 50 شخصا

العالم - ايران

وقال مازيار طهماسبي، ان غالبية المراجعين للمستشفيات كانوا قد اصيبوا بالذعر، جراء هذا الزلزال القوي نسبيا، حيث تمت معالجتهم.

واضاف، ان اثنين من المصابين قد ارسلا الى المراكز العلاجية في كرمانشاه فيما رقد 11 مصابا لمتابعة العلاج في المستشفى بمدينة سربل ذهاب.

واوضح بان 4 نساء حوامل قد خضعن للعناية الطبية الخاصة من اجل عدم حدوث مشكلة ما لهن.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب مدينة سربل ذهاب في الساعة السادسة و 52 دقيقة من مساء امس السبت بالتوقيت المحلي (الثالثة و 22 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش).

وكان زلزال مدمر قد ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر وادى الى مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

كما الحق ذلك الزلزال اضرارا كلية وجزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية في 10 مدن و 1930 قرية، وكانت سربل ذهاب هي الاكثر تضررا بشريا وماديا.

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