الخارجية الايرانية: لا انباء عن مصير طاقم ناقلة النفط المنكوبة

العالم - ايران

وأكد قشقاوي انه مع الاسف لم يتم اطفاء الناقلة المشتعلة حتى اللحظة بالرغم من الامكانيات المحلية المسخرة لهذا الشأن، لافتا إلى ايفاد سفينة اطفاء عملاقة لمكان الحادث، حيث من المقرر وصولها بسرعة للمشاركة باخماد الحريق.

وبيّن أن الناقلة الايرانية "سانجي" كان من المقرر أن تفرغ حمولتها في كوريا الجنوبية حيث اصطدمت بسفينة شحن صينية في السواحل الشرقية للصين (مساء السبت)، ولنقلها مواد نفطية كان الاشتعال شديدا.

وأكد مساعد وزير الخارجية أن القنصل الايراني في مدينة شانغهاي، يتابع التطورات مع ممثل شركة الملاحة البحرية الايرانية في الصين، حيث افاد القنصل أنه سيتم ارسال سفينة اطفاء عملاقة الى مكان الحادث.

وبيّن قشقاوي أن اغلبية طاقم الناقلة، ايرانيون ولاتوجد انباء عن مصيرهم بسبب عدم امكانية الاقتراب منها، إلا لمسافة كيلومتر واحد فقط.

هذا وافاد موقع شانا التابع لوزارة النفط الايرانية أن ناقلة النفط تحمل شحنة مكثفات غاز من حقل بارس الجنوبي، وبيعت لشركة "هانوا توتال" الكورية ، حيث تعرضت للحادث واحترقت بمسافة 60 ميلا عن كوريا الجنوبية، وانقطع الاتصال معها.