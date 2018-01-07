شاهد .. سمكة مقلية "تنبعث حية" في مطعم صيني!

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وتداول متابعون مقطع فيديو يظهر السمكة وهي تتحرك بعد ثوان من تقديمها للزبون، الذي ارتفع صراخه فسادت حالة من الذعر في المطعم.

وقد أثار العديد من رواد التواصل الاجتماعي قضية الأسماك التي تطبخ وهي لا تزل على قيد الحياة.

ولكن موقع "إفلسسيانس " العلمي أكد بأن هذه الظاهرة طبيعية فبعض الأسماك تكون ميتة تماما وعلى الرغم من أن الدماغ والقلب لا يعملان.

إلا أن هناك خلايا لا تزال تستجيب للمؤثرات، وبعد الموت مباشرة، تحافظ الخلايا العصبية الحركية على بعض إمكانياتها في الغشاء.

المصدر : وكالات

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