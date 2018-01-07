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مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يعملون على توسيع رقعة الأمان حول إدارة المركبات في حرستا بعد فك طوق الإرهابيين
مراسلة العالم: الجيش السوري يقوم بإخلاء الجرحى من داخل إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق بعد فك طوق الإرهابيين
مراسلة العالم: الجيش السوري يقوم باستهداف المسلحين الهاربين من منطقة إدارة المركبات في حرستا بريف دمشق
التلفزيون السوري: الجيش السوري وحلفاؤه يفكون الطوق عن إدارة المركبات العسكرية في حرستا بريف دمشق
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يبدأون الخطوة النهائية باتجاه إدارة المركبات في حرستا بريف دمشق
مراسلة العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون منطقة المطاحن بمحيط إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون منطقة المطاحن بمحيط إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق
مراسلة العالم: مقتل أكثر من 20 مسلحا جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف مقراً "لأجناد القوقاز" بشارع الـ30 بمدينة إدلب
مراسل العالم: ما تسمى "تنسيقيات المسلحين" تعلن عن وقوع انفجار في شارع الـ30 بمدينة إدلب السورية
مصادر يمنية: تدمير مدرعة محملة بمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه بجبهة الحول في نهم ومصرع من كان على متنها
مراسلة العالم: الجيش السوري يقوم بإخلاء الجرحى من داخل إدارة المركبات بحرستا في ريف دمشق بعد فك طوق الإرهابيين
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.