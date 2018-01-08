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ذكريات اللواء قاسم سليماني في 16 مجلّدا

ذكريات اللواء قاسم سليماني في 16 مجلّدا
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أُنجزت طباعة أربعة كتب عن ذكريات قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء قاسم سليماني التي تروي ذكرياته عن مرحلة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على إيران أبان حكم صدام حسين) في مواجهة العدوان الذي شنّه النظام البعثي الصّدامي البائد.

العالم ـ إيران

وفي حديث لوكالة "تسنيم" كشف الكاتب والباحث في مجال مرحلة الدفاع المقدس عباس ميرزائي عن طباعة 4 مجلدات جديدة من أصل 16 مجلّدا عن ذكريات اللواء قاسم سليماني عن هذه الحرب.

وقال ميرزائي: "تشمل هذه المجلدات ذكريات اللواء قاسم سليماني عن العديد من العمليات العسكرية التي حدثت إبّان مرحلة الدّفاع المقدس.

وأضاف: "بنجوين تحت مرمى النيران" هو عنوان إحدى المجلدات التي تحكي ذكريات اللواء سليماني عن "عمليات والفجر 4".. و"الثلوج الحمراء" هو عنوان آخر لإحدى المجلدات ويحكي ذكريات اللواء سليماني عن عمليات "والفجر 10". كما يحكي المجلدين الآخرين ذكريات اللواء سليماني عن عمليات "كربلاء 1" و"كربلاء 4".

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