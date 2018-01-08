70 شركة أجنبية في معرض طهران الدولي للسياحة

العالم ـ إيران

وأوضح محمد محب خدائي في مؤتمر صحافي أن 70 شركة أجنبية و 430 شركة محلية تشارك في إطار 14 قاعة بمعرض طهران الدولي للسياحة.

وأضاف أن الشركات الأجنبية المشاركة هي من إيطاليا والبرازيل وبريطانيا وسويسرا والصين وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وكمبوديا وماليزيا، إضافة إلى أرمينيا وقبرص والإمارات وفيتنام وبيلاروسيا وتايلند والنيبال وصربيا وإندونيسيا.

وبالسياق أكد محمد جهانغيري رئيس رابطة تطوير السياحة الطبية، تخصيص مساحة 1000 متر مربع من المعرض لعرض الإمكانيات الطبية والعلاجية في إيران.

وأضاف: سيتم عرض الخدمات الحديثة بطب التجميل والقلب والعروق والعيون والأسنان، إلى جانب الطب الشعبي والإيراني.

يشار إلى أن فعاليات المعرض ستكون خلال فترة 23-26 يناير/كانون الثاني الجاري في أرض المعارض بطهران.

همدان تستضيف مؤتمر أعضاء منظمة السياحة العالمية في أكتوبر المقبل

هذا وتستضيف محافظة همدان غربي إيران التي اختيرت عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2018، مؤتمر أعضاء منظمة السياحة العالمية خلال شهر اكتوبر من العام 2018.

وأشار المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة لمحافظة همدان "علي مالمير" لوكالة "تسنيم" إلى إقامة مؤتمر أعضاء منظمة السياحة العالمية في همدان، وقال: "إقامة هذه المناسبات تساهم في إيجاد أرضية مؤثرة للسياحة في همدان".

ونوّه مالمير إلى أن هدف محافظة همدان من استضافة هذه الفعاليات والنشاطات العالمية هي تعزيز الأنشطة السياحية لا سيّما الصناعية منها، وقال: "يجب إطلاع العالم على إمكانيات همدان السياحية، فقد تم اختيارها عاصمة السياحة في آسيا لعام 2018، كما تستضيف اليوم مؤتمراً لأعضاء منظمة السياحة العالمية؛ الأمر الذي يؤدّي في نهاية المطاف إلى تعزيز الحركة السياحية في المحافظة".

كما لفت المدير العام للتراث الثقافي والسّياحي في محافظة همدان إلى أن إقامة المؤتمرات والنشاطات السياحية الدولية هي فرصة على صعيد البلاد والعالم من أجل تعريف العالم بالإمكانيات السّياحية للمحافظة، كما تشكّل فرصة لرفع أسهم السياحة في إيران وتعزيز الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وتقع محافظة همدان على مشارف سلسلة جبال "ألوند" مع حضارة يبلغ عمرها ثلاثة آلاف سنة؛ وهي من أقدم المدن في العالم وبسبب احتضانها أكثر من ألف و800 من المعالم التاريخية والسياحية، حيث أعلنت "عاصمة التاريخ والحضارة الإيرانية" عام 2006 وفق قرار صادر عن مجلس الشورى الإسلامي.

وتتصدر محافظة همدان المركز الخامس وطنيا بين المدن السياحية بسبب المعالم التاريخية القيمة التي تضمها كـ"تلال إكباتان" (أو هغمتانه) ومنطقة "غنجنامه" ومرقد "إبن سينا" ومرقد "بابا طاهر" وقبة "علويان" وعدد آخر من المعالم الطبيعية كغار "علي صدر" وغيرها.

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