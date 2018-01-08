حفريات للاحتلال وهدم سور مقبرة اليوسفية بالقدس

العالم- فلسطين

وأفاد مدير مركز المخطوطات والتراث الإسلامي بالمسجد الأقصى‏، رضوان عمرو، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن سلطات الاحتلال تجري حفريات عميقة بالجرافات منذ عدة أيام أمام باب الأسباط تماما، مشيرًا إلى أن حفريات الجرافة وصلت ظهر اليوم إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط الإسلامي العريق.

وذكر أن سلطات الاحتلال أزالت درج المقبرة التاريخي قبل أسابيع قليلة، ومنعت مرور المشاة من باب الأسباط باتجاه الشمال.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال بدأت بعد هبة باب الأسباط في تموز/يوليو 2017 ، بتنفيذ مشروع تهويدي ضخم يضم قطار هوائيا، وحدائق توراتية، ومراكز سياحية استيطانية، ومنظومة مراقبة أمنية.

وأكّد عمرو أن هذه المشاريع كلها على حساب المقابر الإسلامية والأراضي الوقفية على طول السور الشرقي للأقصى وللقدس القديمة من برج اللقلق شمالا إلى زاوية المصلى المرواني جنوبا.

ونبّه إلى تصاعد وتيرة العمل التهويدي اليومي والعلني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في السادس من ديسمبر/كانون أول الماضي، القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

المركز الفلسطيني للاعلام

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