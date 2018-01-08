هل بامكان تيريزا ماي الانفصال عن اوروبا بشكل صحيح؟

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وقالت المؤسسة في بيان "ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لإقناع الرأي العام البريطاني بأن ماي قادرة على الحصول على الاتفاق الصحيح لصالح المملكة المتحدة".

وكان 35 % فقط من الناخبين يعتقدون أن ماي قادرة على الخروج بالاتفاق الصحيح، لكن هذا قبل عام، حسب رويترز.

كما أظهر الاستطلاع أن الناخبين منقسمون بشأن ما إذا ستصبح بريطانيا أفضل حالا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، إذ قال 43 % إنها ستكون كذلك بينما قال 42 % إنها لن تكون على هذا النحو، حسب رويترز.

ولا يوافق 63 %من الناخبين على الطريقة التي تتناول بها الحكومة البريطانية مفاوضات الانفصال، وهي نسبة أقل قليلا من التي جرى تسجيلها في الأشهر السابقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السيطرة على الهجرة أكثر أهمية من أن تكون هناك تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، قال 47 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يتفقون مع هذا الرأي.

وكان المشاركون مذبذبين في الاستطلاعات التي أجرتها أو.آر.بي خلال العام الأخير.

واستطلعت أو.آر.بي آراء 2023 ناخبا بريطانيا خلال الفترة من الخامس إلى السابع من يناير/ كانون الثاني.

موقع "سبوتنك"

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