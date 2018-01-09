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صحيفة اسرائيلية:

الرياض قد تشتري "القبة الحديدية" من تل أبيب 

الرياض قد تشتري
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة اسرائيلية عن تفكير الحكومة السعودية في شراء نظام "القبة الحديدية" الصاروخي من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - السعودية

وأبدت الحكومة السعودية اهتمامها بشراء نظام القبة الحديدية لكي توقف هجمات الجيش واللجان الشعبية اليمنية ضدها من اليمن، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال تاجر أسلحة أوروبي في السعودية، إن المملكة تدرس شراء أسلحة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك نظام الحماية الإسرائيلية النشط، والذي تم تطويره بأنظمة الدفاع المتقدم.

وقد قام السعوديون بفحص الأسلحة الإسرائيلية في أبوظبي بدولة الإمارات.

ولا توجد علاقات دبلوماسية معلنة بين السعودية و"إسرائيل"، لكن التعاون المخابراتي بينهما يتقدم، حسب مراقبين حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وقد وجهت الوحدة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية صاروخا باليستيا تجاه العاصمة السعودية، وكذلك مطارها، ومكان إقامة الملك في الرياض ردا على العدوان السعودي المتواصل ضد اليمن.

وخلال الشهرين الماضيين، أطلقت الوحدة الصاروخية 3 صواريخ تجاه السعودية.

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