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البرلمان المصري يوافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر
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أردوغان: عمليات درع الفرات ستتواصل في منبج وعفرين بسوريا
الناطق باسم حماس فوزي برهوم: إصابة عماد العلمي (القيادي في الحركة) بطلق ناري في الرأس
قوات الاحتلال تعتقل الناشطين عبد اللطيف غيث وهاني العيساوي والصحفي أحمد الصفدي من أمام البيت الامريكي بالقدس االمحتلة
السيد حسن نصر الله: سندخل القدس و "على أيامنا" ان شاءالله
مفاجأة غير سارة لبرشلونة: نتائج الفحص الطبي لفيليب كوتينيو تظهر أنه مصاب في فخذه الأيمن
الأردن يرفض إلغاء عمل الأونروا ويعلن استمرار خدماتها حتى حل قضية اللاجئين وفقًا للقرار الدولي 194
مؤلف كتاب "النار والغضب": عدم الشك بأهلية ترامب العقلية، استهتار
الاحتلال اعتقل 170 أسيرة فلسطينية خلال العام الماضي
مفاجأة غير سارة لبرشلونة: نتائج الفحص الطبي لفيليب كوتينيو تظهر أنه مصاب في فخذه الأيمن
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش
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الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧
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فلسطین
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