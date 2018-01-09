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السيد حسن نصر الله: سندخل القدس و "على أيامنا" ان شاءالله
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السيد حسن نصر الله: سندخل القدس و "على أيامنا" ان شاءالله

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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