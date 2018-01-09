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المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يدرس باجتماعه منتصف الشهر الجاري تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" وتحديد العلاقات معها واعتبار فلسطين دولة محتلة
قيادات حماس تصل إلى مشفى الشفاء حيث يرقد القيادي عماد العلمي في غرفة العمليات بعد إصابته بطلق ناري في رأسه
البرلمان المصري يوافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
أردوغان: عمليات درع الفرات ستتواصل في منبج وعفرين بسوريا
الناطق باسم حماس فوزي برهوم: إصابة عماد العلمي (القيادي في الحركة) بطلق ناري في الرأس
قوات الاحتلال تعتقل الناشطين عبد اللطيف غيث وهاني العيساوي والصحفي أحمد الصفدي من أمام البيت الامريكي بالقدس االمحتلة
السيد حسن نصر الله: سندخل القدس و "على أيامنا" ان شاءالله
مفاجأة غير سارة لبرشلونة: نتائج الفحص الطبي لفيليب كوتينيو تظهر أنه مصاب في فخذه الأيمن
الأردن يرفض إلغاء عمل الأونروا ويعلن استمرار خدماتها حتى حل قضية اللاجئين وفقًا للقرار الدولي 194
السيد حسن نصر الله: سندخل القدس و "على أيامنا" ان شاءالله
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.