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صالحي: عدم الاتفاق مع ايران لا يخدم الدول الاوروبية الثلاثة بالتأكيد

صالحي: عدم الاتفاق مع ايران لا يخدم الدول الاوروبية الثلاثة بالتأكيد
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على اكبر صالحي لدى استقباله وزير الخارجية البريطاني الاسبق جاك سترو ان عدم التفاهم والاتفاق مع ايران لن يخدم الدول الاوروبية الثلاث بالتأكيد كما حصل سابقا.

واشار علي اكبر صالحي الى الاتفاق النووي معتبرا الوضع الراهن بانه افراز للاضطرابات النفسية التي يعاني منها الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقال انه برغم المشاكل التي سيفرزها هذا الوضع فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ قرارتها وفق المستجدات بما يخدم مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح صالحي: انه نظرا لتجاربكم في الجولة الاولى من الحوار حول النووي بين الدول الاوروبية الثلاث تعلم جيدا ان عدم التفاهم والاتفاق مع ايران لن يخدمكم بالتأكيد كما حصل في السابق.

واكد صالحي وجود حالات انتهاك من قبل الطرف الاخر ومنها وضع عقبات من قبل بريطانيا في مسار حصول ايران على 900 طن من اليورانيوم الطبيعي من كازاخستان.

وجرى خلال اللقاء بين الجانبين بحث العلاقات بين البلدين والقضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والشؤون الاقليمية. 

واعلن الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيجري في بروكسل يوم الخميس المقبل مباحثات مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني تتناول سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

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