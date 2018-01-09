شاهد... نمر يزرع البسمة في وجوه مشاهديه !!

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الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أظهر نمرٌ أبيض في جنوب غرب الصين موهبته المثيرة للإعجاب في التقليد بعد محاولته تقليد عاملة حديقة حيوان في تنظيف الزجاج.

العالم - منوعات 

والتقط سائح مقطع فيديو لهذه اللحظة المرحة التي انقض فيها النمر على الزجاج وحدَّقَ إلى حارسة الحديقة في أثناء تنظيفها القفص الذي يوجد بداخله.

وبينما كانت الحارسة تمسح الزجاجة بحركة دائرية، كان النمر الأبيض الصغير يحاول تقليدها وأداء الحركة نفسها.

التُقِطَ المقطع في حديقة حيوان ليهي ليدو للحياة البرية بمقاطعة سيشوان التابعة لمدينة تشونغتشينغ يوم أمس الإثنين.

وسألت الحارسة النمر قائلةً: "هل تريد مساعدتي في تنظيف الزجاج؟"، ثم وقف النمر الصغير على ساقيه الخلفيَّتَين واستند إلى الزجاج بيديه. 

لفتت حركات النمر المضحكة انتباه سائحَين على الأقل؛ ليُقرِّرا التقاط صور ومقاطع فيديو لهذه اللحظة الرائعة.

وانقضَّ النمر على الزجاج الذي وُضِعَت عليه علامة تقول "لا تنقر على الزجاج".

وقال رجل يرتدي سترة زرقاء اللون: "إنه أمرٌ مثيرٌ جداً للاهتمام. ينبغي لهم أن يفكروا في تدريب النمر على أداء هذه الحيلة".

وكانت النمور البنغالية البيضاء نادرةً للغاية في الحياة البرية دائماً. ومع أنها نمور بنغالية، لكنها بيضاء اللون بسبب شذوذ جيني.

ويمكن للنمر البنغالي الأبيض الصغير أن يولد فقط عندما يكون كلا والديه يحملان هذا الجين النادر، الذي يتحوَّل بشكلٍ طبيعيٍ نحو مرة لكل 10 آلاف ولادة، وفقاً لموقع Animal Corner المتخصص في شؤون الحيوانات.

وأدى لون هذه النمور اللافت للنظر إلى شهرتها في حدائق الحيوانات والسيرك.

المصدر : هاف بوست 

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