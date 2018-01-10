الصين لن تشارك في اجتماع فانكوفر بشأن كوريا الشمالية

العالم- اسيا والباسيفيك

وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادته الصحفية اليومية إن الاجتماع لن يسهم في تهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية نظرا لعدم مشاركة كل الأطراف الرئيسية فيه.

وتستضيف كندا والولايات المتحدة هذا الاجتماع في فانكوفر يوم 16 يناير كانون الثاني لإظهار التضامن الدولي في مواجهة التجارب النووية والصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون للدول التي أرسلت قوات أو دعما عسكريا آخر للحملة التي أيدتها الأمم المتحدة للتصدي للقوات الكورية الشمالية عقب غزوها كوريا الجنوبية عام 1950.

المصدر: رويترز

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