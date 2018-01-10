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صور جديدة للدرونات التي اعترضتها الدفاعات الروسية فوق حميميم

صور جديدة للدرونات التي اعترضتها الدفاعات الروسية فوق حميميم
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاربعاء صورة جديدة للدرونات التي اعترضتها خلال الاعتداء الذي تعرضت له قاعدتا حميميم الجوية وطرطوس البحرية الروسيتين شمال غربي سوريا مؤخرا.

العالم - سوريا

وسبق لوزارة الدفاع الروسية وأعلنت عن تعرض حميميم وطرطوس ليلة الـ7 من الشهر الجاري لهجوم مباغت ومكثف نفذ باستخدام 13 طائرة مسيّرة، استطاعت الدفاعات  الروسية صدها، إذ أسقطت سبعة منها واخترقت الست المتبقية وأخضعتها للفحص الذي كشف اعتمادها على تكنولوجيا لا تملكها سوى الدول.

كما كشفت عن أن فحص الدرونات، خلص إلى أنها أطلقت جميعها من جنوب غربي منطقة وقف التصعيد في إدلب وفي وقت متزامن، وذلك من مناطق خاضعة لسيطرة ما يسمى بـ"المعارضة السورية المعتدلة" هناك.

وبعثت الدفاع الروسية إلى رئيس الأركان العامة التركية خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان لتخطرهما بالحادث، دون أن تكشف عن فحوى الرسالتين.

المصدر: روسيا اليوم

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