البث المباشر

روسيا تكشف المكان الذي انطلقت منه الدرونات لمهاجمة حميميم

روسيا تكشف المكان الذي انطلقت منه الدرونات لمهاجمة حميميم
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "النجم الأحمر" الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، بأن الدرونات التي هاجمت قاعدة حميميم انطلقت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب.

العالم - سوريا

وذكرت الصحيفة اليوم: "تم التحقق من أن عملية إطلاق الدرونات جرت من منطقة خفض التصعيد "إدلب" الخاضعة لتشكيلات مسلحة تابعة لما يسمى بالمعارضة السورية "المعتدلة".

وتابعت الصحيفة أن وزارة الدفاع الروسية بعثت رسالة إلى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الجنرال أكار هولوسي، وأخرى لرئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

وجاء في الرسالتين أن أنقرة يجب أن تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها في مجال ضمان مراعاة نظام وقف العمليات القتالية من جانب الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وتنشيط العمل في مجال نشر نقاط مراقبة في منطقة تخفيض التصعيد "إدلب" بهدف منع مثل هذه الهجمات بواسطة الدرونات ضد أية منشآت ومواقع".

المصدر: روسيا اليوم

2-4

روابط ذات صلة

روسيا: تحلیق طائرة استطلاع أمیركية لحظة هجوم الدرونات على حميميم

موسكو تتهم واشنطن بتحريك عاصفة الدرونات على حميميم

الدرونات الروسية تنفذ 1000 طلعة شهريا في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل 34 إرهابيا بينهم 7 باكستانيين في 9 ولايات أفغانية

الدفاع الروسية تعلن تفاصيل الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس

ماذا يعني الكلام أثناء النوم؟!

الدّاخلية التونسية توقف 206 أشخاص متورطين بأعمال نهب وسرقة

بلدية واشنطن تقر مشروع قانون يخلّد اسم المعارض الروسي نيمتسوف

على حدود السودان وإريتريا.. هل تدق طبول الحرب؟

المغرب وجنوب إفريقيا يبحثان فتح صفحة جديدة من العلاقات

أنباء عن موافقة العراق افتتاح قنصلية سعودية في البصرة

روسيا تكشف المكان الذي انطلقت منه الدرونات لمهاجمة حميميم

السفير الأمريكي بهولندا: علاقات مساعدة كلينتون بالإخوان كانت مفضوحة!

شاهد: السعودية تعتزم شراء القبة الحديدية من "اسرائيل"

دواء روسي جديد لمحاربة الشيخوخة

صور جديدة للدرونات التي اعترضتها الدفاعات الروسية فوق حميميم

هيئة دولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين

2018 سيشهد أطول خسوف للقمر منذ 100 عام

الصين لن تشارك في اجتماع فانكوفر بشأن كوريا الشمالية

العراق يستأنف إنتاج الأسلحة بالذخائر والأعتدة الخفيفة والمتوسطة

استشهاد طفلين واصابة أخرين في غارة للسعودية بصعدة

روانجي: سنخرج من الاتفاق النووي إذا لم نحقق مصالحنا منه

عبداللهيان: على الدول الاوربية الابتعاد عن سياسات اميركا الخاطئة

الأکثر مشاهدة