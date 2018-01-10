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مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى فى 2018

مصر تتوقع جذب ما يصل إلى مليونى سائح روسى فى 2018
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة السياحة المصرية، أنها تتوقع قدوم مليوني سائح روسي هذا العام، وذلك بعد عودة الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة في فبراير القادم.

العالم - أفريقيا

وقد وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الـ4 من يناير الجاري قرارا يقضي باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى القاهرة، التي أوقفتها موسكو في 2015 على خلفية تفجير متشددين طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي في أكتوبر من  العام ذاته، وأسفر سقوط الطائرة المدنية الروسية عن مقتل 224 سائحا روسيا هم جميع من كانوا على متنها.

وقال المسؤول المصري الذي لم تفصح "رويترز" عن اسمه : "نحن في انتظار عودة رحلات الطيران العارض للمنتجعات الساحلية على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة وشرم الشيخ خلال أبريل المقبل".

وأضاف المسؤول المصري: "الرحلات التي ستنظمها شركة الطيران الروسية لا تزيد عن 3 رحلات أسبوعيا إلى القاهرة، ونتوقع أن يتجاوز عدد السائحين الروس إلى مصر 150 ألف سائح خلال الربع الأول من هذا العام...السائح الروسي سيساهم في تحسن متوسط الإنفاق السياحي هذا العام ليبلغ 90 دولارا في الليلة الواحدة مقابل متوسط إنفاق يتراوح بين 83 و88 دولارا في 2017".

وبلغ عدد السائحين الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول عشرة أشهر من 2015 مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.

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