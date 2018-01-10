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الولايات المتحدة تعلن أنها ستخفض عدد قواتها في العراق

الولايات المتحدة تعلن أنها ستخفض عدد قواتها في العراق
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الأميركي في بغداد دوكلاس سليمان أن بلاده ستخفض تدريجيا عدد القوات الأميركية الموجودة في العراق خلال الأشهر المقبلة.

العالم - العراق

وقال سليمان في مؤتمر صحفي بمبنى السفارة الأميركية في بغداد اليوم الاربعاء، إن "تواجد القوات الأميركية في العراق قد انخفض، خاصة في محافظة الأنبار، وذلك بالتنسيق مع القوات العراقية والمتمثل سابقا بالدعم الناري من خلال المدفعية في حين يقتصر حاليا بالدور الاستشاري فقط".

وأضاف "سيكون هناك خفض تدريجي لتلك القوات خلال الأشهر المقبلة دون استبدالها بأخرى".

وتابع أن "مساعدة واشنطن تتركز حاليا على تدريب القوات العراقية لمسك الأراضي في المناطق التي تحررت، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للنازحين لحين عودتهم".

 

 

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