الولايات المتحدة تعلن أنها ستخفض عدد قواتها في العراق

العالم - العراق

وقال سليمان في مؤتمر صحفي بمبنى السفارة الأميركية في بغداد اليوم الاربعاء، إن "تواجد القوات الأميركية في العراق قد انخفض، خاصة في محافظة الأنبار، وذلك بالتنسيق مع القوات العراقية والمتمثل سابقا بالدعم الناري من خلال المدفعية في حين يقتصر حاليا بالدور الاستشاري فقط".

وأضاف "سيكون هناك خفض تدريجي لتلك القوات خلال الأشهر المقبلة دون استبدالها بأخرى".

وتابع أن "مساعدة واشنطن تتركز حاليا على تدريب القوات العراقية لمسك الأراضي في المناطق التي تحررت، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للنازحين لحين عودتهم".

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