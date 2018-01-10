الشرطة التايوانية تكافئ فائزين في مسابقة تقنية بـ“الفيروسات”

العالم - حوادث

وأشار التقرير إلى أن 54 ذاكرة فلاش كانت تحمل ملفا خبيثا على متنها، وبمجرد توصيلها بجهاز كمبيوتر، تقوم البرمجية الخبيثة بتحميل نفسها ذاتيا على الجهاز ومن ثم تقوم بنسخ البيانات المخزنة وتقوم ببثها إلى جهاز يشير رقمه التسلسلي إلى أنه يقع في بولندا، والذي يقوم بدوره بإعادة توجيه البيانات إلى خوادم إلكترونية مجهولة الموقع، وفقا لما أعلنته لجنة التحقيقات الجنائية.

وأوضحت تحقيقات اللجنة أن موظفا في مكتب الرئاسة التايوانية متورط في المشكلة، حيث قام بوضع الملف الخبيث على 54 جهاز تخزين بحجة اختبار أدائها، ولكن الغريب أنه أغفل بقية ال250 ذاكرة فلاش، وهو إجمالي عدد أجهزة التخزين التي تم تقديمها كهدايا للمسابقة.

وأكدت التحقيقات أن الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل من نوع 32-bit هي فقط التي ستقع ضحية للفيروس، إلا أن برامج الحماية ضد البرمجيات الخبيثة المحدثة تستطيع بسهولة التقاطه والقضاء عليه وإبطال مفعوله.

واعتذرت الشرطة التايوانية عن المشكلة، وأعلنت أنه تم حل مشكلة 20 ذاكرة فلاش، وأصبحت تعمل بشكل طبيعي.

المصدر : وكالات