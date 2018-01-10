الوضع الاقتصادي الايراني والسعودي لا يستويان

العالم - ايران

1- يبيع آل سعود 10 مليون برميل نفط ويستهلك في 1 مليون يوميا وعدد السكان 23 مليون.

2- تبيع ايران 4 مليون برميل نفط وتستهلك 2 مليون يوميا وعدد السكان تجاوز 80 مليون.

3- مرت ايران بحرب مفروضة استمرت 8 سنوات طالت جميع المدن والمنشآت النفطية حتى وصل انتاج النفط إلى صفر ثم تعرضت الجمهورية اﻹsﻻمية اﻹيرانية إلى حصار نفطي بسبب مواقفها وتحت ذريعة المشروع النووي وﻻ تزال بعض العقوبات مستمرة في حين وضعت مملكة آل سعود المسماة السعودية تحت رعاية ودعم امريكا واوربا والكيان الصهيوني.

4- هناك نفقات خارجية لكل من النظامين حسب مصالحه اﻷستراتيجية كالحرب في سوريا أو تنفيدا ﻷجندات خارجية كالحرب في اليمن.

5- أما الوضع السياسي فلا يمكن المقارنة، فنظام آل سعود هو ذيل في القائمة عالميا، بينما تعتبر الحريات واﻻنتخابات في درجة متطورة جدا في ايران بعد الثورة اﻹسلامية.

العلامة المجاهد السيد مصطفى بن نصر بعيو

مصراتة- ليبيا