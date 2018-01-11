طيران العدوان السعودي يرتكب جرائم مروعة بمحافظة صعدة

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 12 مواطناً وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان استهدفت سوقاً شعبياً بمنطقة وادي آل أبو جبارة مديرية كتاف ، كما استشهد خمسة مواطنين إثر غارتين استهدفتا سيارة في المنطقة نفسها .

وأشار المصدر إلى استشهاد طفلين وإصابة رجل وثلاثة أطفال آخرين في غارة على منزل بمنطقة المحجر في مديرية باقم ، وأصيبت امرأتان وطفلة جراء غارة أخرى استهدفت منزلاً بالمديرية ذاتها .

واستشهدت طفلتان وجرحت امرأة وطفلان آخران ودمّر منزلان في غارات لطيران العدوان على منطقة تشدان بمديرية غمر الحدودية ، فيما استشهد مواطن من أبناء مديرية شدا بنيران حرس الحدود السعودي.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على معسكر كهلان واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على أمانة العاصمة ، و استهدف بـ 33 غارة منطقة الغوش و ضلاع همدان بمحافظة صنعاء استخدم فيها القنابل العنقودية .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و ثلاث غارات على مزرعة أحد المواطنين بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

112