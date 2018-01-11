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طيران العدوان السعودي يرتكب جرائم مروعة بمحافظة صعدة

طيران العدوان السعودي يرتكب جرائم مروعة بمحافظة صعدة
الخميس ١١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

 واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب الجرائم المروعة باستخدام القنابل العنقودية خلال الساعات الـ 24 الماضية ، ما أدى إلى استشهاد و إصابة 32 مواطناً يمنيا بمحافظة صعدة بينهم نساء وأطفال .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 12 مواطناً وإصابة آخر بغارة لطيران العدوان استهدفت سوقاً شعبياً بمنطقة وادي آل أبو جبارة مديرية كتاف ، كما استشهد خمسة مواطنين إثر غارتين استهدفتا سيارة في المنطقة نفسها .

وأشار المصدر إلى استشهاد طفلين وإصابة رجل وثلاثة أطفال آخرين في غارة على منزل بمنطقة المحجر في مديرية باقم ، وأصيبت امرأتان وطفلة جراء غارة أخرى استهدفت منزلاً بالمديرية ذاتها .

واستشهدت طفلتان وجرحت امرأة وطفلان آخران ودمّر منزلان في غارات لطيران العدوان على منطقة تشدان بمديرية غمر الحدودية ، فيما استشهد مواطن من أبناء مديرية شدا بنيران حرس الحدود السعودي.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على معسكر كهلان واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على أمانة العاصمة ، و استهدف بـ 33 غارة منطقة الغوش و ضلاع همدان بمحافظة صنعاء استخدم فيها القنابل العنقودية .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و ثلاث غارات على مزرعة أحد المواطنين بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة. 

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