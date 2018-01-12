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حرس الثورة يكشف السبب الرئيس لفرض الحظر على ايران

حرس الثورة يكشف السبب الرئيس لفرض الحظر على ايران
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري ان الامريكيين بناء على طلب الصهاينة واعداء الاسلام يقومون بتطبيق الحظر الاقتصادي على إيران.

العالم - ايران

واشار اللواء جعفري ليل الاربعاء في اصفهان (  وسط  ) الى المخططات التي يحوكها الاعداء ضد ايران وقال: من الطبيعي ان يقوم اعداؤنا وهم  امريكا والكيان الصهيوني وحلفاؤهم  ومرتزقتهم وآل سعود الخونة والمجرمين  وزمرة المنافقين ودعاة الحكم الملكي،  بالتخطيط ضد النظام  لانهم  تكبدوا ضربات متتالية  في المنطقة من شعبنا والجمهورية الاسلامية التي ترفع رآية الاسلام.

واضاف: ان الاعداء  يخططون من اجل جني نتاج  الحرب الاقتصادية مع بلادنا ،.. الامريكيون وبطلب الصهاينة واعداء الاسلام يطبقون الحظر الاقتصادي على بلادنا.

واشار  القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الى الفتنة الاخيرة التي شهدتها البلاد  مبينا  ان الفتنة الاخيرة  تعد الفتنة الداخلية الثالثة ضد الثورة الاسلامية  لافتا الى  ان ابناء الشعب الايراني قاموا بتظيم مسيرات دعما للنظام الإسلامي وادانة  تحركات العناصر المعادية للثورة  وهذا دليل على بصيرة وايمان ومحبة الشعب للجمهورية الاسلامية.

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