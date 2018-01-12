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عريس ينتقم بجنون من عروسته ليلة الزفاف!

عريس ينتقم بجنون من عروسته ليلة الزفاف!
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

عادة إن لم يحصل اتفاق بين الزوجين يكون الحل الأنسب الانفصال بشكل هادىء، ولكن ما حدث في إحدى فنادق دبي غريب جدا.

العالم - حوادث

فقد فاجأ عريس عروسته في ليلة الزفاف بالإمارات بـ"ضرة " لها في الكوشة، في خطوة أراد بها الانتقام من عروسته التي تتحكم بقراراته وسببت له إحراجًا مع العائلة .

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن مدير شركة متخصصة بخدمات الأفراح عبدالناصر ناصر حكي لهم تفاصيل الواقعة ، مؤكدا أن العروسين اتفقا على ترتيبات حفل زفافهما الفاخر بشكل كامل، لكنه فوجئ بعدها باتصال من العريس يحمل مفاجأة صادمة.

وقال: "طلب العريس قبل أيام قليلة من موعد الزفاف تغيير بعض الأغاني، وعندما ذكرته أنها من اختيار العروس، أخبرني أن التغييرات الجديدة من أجل الزوجة الثانية التي ستكون مفاجأة الزفاف".

وأضاف: "لا نتدخل عادة في أي مشكلات شخصية بين العرسان، ولكن العريس أصرَّ على إخباري أنه يودُّ الانتقام من عروسه، خاصة أنه مستاء من محاولاتها المستمرة فرض شخصيتها عليه بتشجيع من والدتها، ولاحقًا قام بتنفيذ مخططه، وكانت النتيجة أنه طلق عروسه، وأكمل حفل الزفاف مع (ضرتها)".

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