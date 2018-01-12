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جورجيا.. حبس مواطن للاشتباه في دعمه مخطط هجوم مطار إسطنبول

جورجيا.. حبس مواطن للاشتباه في دعمه مخطط هجوم مطار إسطنبول
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أمرت محكمة جورجية بحبس المواطن "زوراب أيدويدزه"، للاشتباه في تقديمه الدعم لـ "أحمد جاطاييف" مخطط الهجوم على مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول عام 2016.

العالم - اوروبا 

وذكرت محكمة مدينة تبليسي في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن السلطات المعنية أوقفت "أيدويدزه" في 9 من يناير / كانون الثاني بتعليمات من دائرة الأمن الجورجية.

وأوضحت أنه تم حبس أيدويدزه على ذمة التحقيق للاشتباه في تقديمه الدعم لجاطاييف الذي انتحر العام الماضي في تبليسي.

ويعتقد أن أيدويدزه تكفل بتأمين أجهزة الهاتف المحمولة لجاطاييف ومجموعته الإرهابية خلال وجودهم في تركيا، فضلا عن نقلهم بواسطة سيارة إلى الحدود الجورجية.

والشهر الماضي، أعلن رئيس مكتب العلاقات العامة في دائرة الأمن الجورجية نينو غيورغبياني، انتحار جاطاييف خلال عملية أمنية في تبليسي جرت في 21 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وشن جماعة "داعش" الإرهابية  هجوما على مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول في 28 حزيران / يونيو 2016، أودى بحياة 46 شخصا، فضلا عن إصابة 163 آخرين.

 

المصدر : وكالة الاناضول 

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