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الكشف عن سر وضع خاتم الزواج في اليد اليسرى

الكشف عن سر وضع خاتم الزواج في اليد اليسرى
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

يدل ارتداء خاتم الزفاف أن هذا الشخص متزوج، ولكن تختلف طريقة ارتداء الخاتم وفقاً للمورثات والعادات والتقاليد عن العروسين، فهناك من يرتدي خاتم الزفاف في اليد اليسرى وهناك من يرتديه في اليمنى.

العالم - منوعات

ورغم من أن عادة ارتداء الخاتم أوروبية المنشأ إلا أنها انتشرت على نطاق واسع حول العالم.

ويعتبر ارتداء خاتم الخطوبة من التقاليد القديمة في فترة ما قبل القرن السابع عشر، أي ما قبل اكتشاف الدورة الدموية، وكان الناس في تلك المرحلة يؤمنون بأن هناك عرقاً دموياً في الإصبع الرابع من اليد اليسرى يربط الإصبع مباشرة بالقلب.

وبذلك فإن وضع الخاتم في اليد اليسرى يعني الارتباط القلبي الذي يجمع بين العروسين إلى الأبد.

ويقول رأي آخر، إن وضع الخاتم في اليد اليسرى عادة فرعونية، والسبب في ذلك أن النقود التي كانوا يتعاملون بها كانت على هيئة حلقات ذهبية، وأن وضع إحدى هذه الحلقات في إصبع العروسة يدل على أن العريس قد وضع كل أمواله وكل ما يملك تحت تصرفها. 

وبرزت في القرن السادس عشر حفر التواريخ وعهود الأزواج وأسماء الزوجين أو الأحرف الأولى لأسمائهما، وهذا التقليد لا يزال محافظا على مكانته حتى يومنا هذا.

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