شاهد.. نجل جمال عبد الناصر يكشف "أهم" وصية تلقاها من والده

العالم - مصر

وقال عبد الحكيم في حوار مع الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة “صدى البلد”: إنّ والده أخبره وأشقاءه بأن حياتهم هذه (في ظل رئاسة والدهم للجمهورية)، هي فترة استثنائية ولن تستمر.

وأوضح عبد الحكيم عبد الناصر أن والده أوصاهم بالانخراط في الجماهير.

واضاف إن والده كان يرفض إدخال أبنائه في مدارس خاصة، وأبقاهم في المدارس القومية (الحكومية).

وبحسب نجل عبد الناصر، فإنه وأشقاءه كانوا يحاولون إخفاء أنهم أبناء رئيس مصر أمام زملائهم ومدرسيهم.

وتابع أنه كان يتشاجر مع أي زميل له يقوم بكشف أنه نجل الرئيس أمام بعض الطلبة والمدرسين.