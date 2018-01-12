الاميرة ريما تغرد حول دخول نساء السعودية الملاعب؟

العالم - السعودية

وتشغل الأميرة ريما بنت بندر منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وكتبت الأميرة السعودية على "تويتر" تدوينة نصها: "معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة، أشكركم جميعا على جهودكم ودعمكم الدائم. اليوم أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى".

وأضافت: "تعتبر لحظة تاريخية في المملكة، حفظكم الله ووفقنا جميعا لخدمة وطننا وأفراده".

ويعد حضور نساء سعوديات لمباراة كرة قدم في السعودية حدث تاريخي تشهده الملاعب السعودية لأول مرة.

سبوتنك

2