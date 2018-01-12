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الاميرة ريما تغرد حول دخول نساء السعودية الملاعب؟

الاميرة ريما تغرد حول دخول نساء السعودية الملاعب؟
الجمعة ١٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعربت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن سعادتها بحضور النساء السعوديات مباريات كرة القدم لأول مرة، خلال مباراة فريقي "الأهلي" و"الباطن" التي جرت، الجمعة 12 كانون الثاني/يناير.

العالم - السعودية

 

وتشغل الأميرة ريما بنت بندر منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وكتبت الأميرة السعودية على "تويتر" تدوينة نصها: "معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة، أشكركم جميعا على جهودكم ودعمكم الدائم. اليوم أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى".

وأضافت: "تعتبر لحظة تاريخية في المملكة، حفظكم الله ووفقنا جميعا لخدمة وطننا وأفراده".

ويعد حضور نساء سعوديات لمباراة كرة قدم في السعودية حدث تاريخي تشهده الملاعب السعودية لأول مرة.

سبوتنك

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