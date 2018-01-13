البث المباشر
الجيش السوري وحلفاؤه يحررون 11 منطقة جديدة في ريف حلب الجنوبي الشرقي بمواجهات مع "النصرة" وفصائل مرتبطة معها
السفير الأمريكي في بنما جون فيلي يقدم استقالته من منصبه قائلا إنه لم يعد قادرا على خدمة الرئيس دونالد ترامب
مراسلة العالم:الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى عطشان وتل مرق والخوين ومحيط قريتي خريبة وربيعة بريف إدلب
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تغلق منطقة النبي صالح شمال غرب رام الله
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لحماية الاتفاقية مع إيران
مراسل العالم:تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يقرر عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاحد
موسكو: تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني "سلبية جدا"
مصادر يمنية:قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة العدوان السعودي بهجوم للقوات اليمنية على مواقعهم بمديرية المصلوب في الجوف
حماس تدعو "المركزي" للخروج بقرارات تنسجم مع تحديات المرحلة وتناسب ظروف الشعب وقضيته الوطنية العادلة
حماس:ظروف عقد المركزي لن تمكنه من القيام بمراجعة سياسية شاملة وستحول دون اتخاذ قرارات ترقى لمستوى الطموح

خلال الـ 48 ساعة... الجيش السوري يستعيد كل ما خسره بريف ادلب

خلال الـ 48 ساعة... الجيش السوري يستعيد كل ما خسره بريف ادلب
السبت ١٣ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن "الإعلام الحربي المركزي" السوري أن الجيش نجح في استعادة جميع النقاط من تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها، والتي خسرها خلال الـ 48 ساعة الماضية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

العالم - سوريا

وقال "الإعلام الحربي المركزي" عبر قناته على تطبيق " تيليغرام" اليوم السبت إن الجيش السوري خلال عملية الاستعادة أوقع قتلى وجرحى في صفوف "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) وحلفاءها وبينهم مسؤولون ميدانيون وعسكريون.

وأضاف "الإعلام الحربي المركزي" أن الجيش السوري أفشل هجومين انتحاريين في محيط قريتي خريبة وربيعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وذكر أن " قوات الجيش فجرت آليتين مفخختين رباعيتي الدفع قبل وصولهما إلى هدفيهما مما أحبط الهجوم وكبد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح".

وقبل ذلك، نشرت قناة "Directorate-4"، المختصة بمتابعة الصراعات الحربية في العالم، في تطبيق "تيليغرام" صورة لانتحاري قالت إنه هاجم مواقع الجيش السوري في سنجار جنوبي مطار أبو الضهور بمحافظة إدلب السورية.

 

صورة الإنتحاري الإرهابي

وأشارت إلى أن الانتحاري هو أحد مقاتلي "هيئة تحرير الشام" الإرهابية التي تنضوي تحت جناحها (جبهة النصرة)، ويلقب بـ "أبو حذيفة الحمصي".

كما، دعمت القناة منشورها بمقطع فيديو لعربة "بي إم بي 1"، قالت إنها استخدمت خلال العملية الانتحارية، ويظهر الفيديو العربة المفخخة قبل العملية وهي تنقل بواسطة شاحنة خاصة.

ووفقا لـ "Directorate-4"، فقد نقلت العربة إلى جبهة إدلب ليلة اول امس الخميس، وانتظرت قرابة يوم قبل أن تستخدم في تنفيذ العملية الإرهابية، مشيرة إلى أن "هيئة تحرير الشام" نفذت خلال أمس الجمعة ثلاث هجمات انتحارية على مواقع للجيش السوري.

وأضافت أن المعارك في محيط سنجار متواصلة، وأن التنظيمات الإرهابية لم تنجح إلى الآن في كسر مواقع الجيش السوري في سنجار، التابعة لمنطقة معرة النعمان في محافظة إدلب.

102-10

روابط ذات صلة

معركة ارياف حماة وادلب وحلب... البُعد الميداني والانجاز الاستراتيجي 

هجوم مضاد للجيش السوري ينتزع ابنية من مسلحين بحرستا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

يوتيوب تحظر أكثر من 200 قناة مؤيدة لروسيا

روسيا تنشر صواريخ أرض-جو في حشد عسكري في شبه جزيرة القرم

بالفيديو ...جسم مجهول يشعل سماء كولومبيا، والسلطات في حيرة!!

الكشف عن اسم وسر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات

الجيش التركي ينفذ قصفاً مكثفاً على القوات الكردية في "عفرين" السورية

فيديو صادم.. مجموعة من"الخفافيش" تثير ذعر زبائن محل تجاري!

وزير النفط الايراني يؤكد استمرار العقد مع توتال

بلد عربي يخصص رسوم لمباشرة نشاط "تدخين الشيشة"

أول إستجابة من الحكومة التونسية للإحتجاجات الأخيرة

السودان يتخذ إجراءات "أشدّ عنفاً" ضد مصر بينها إعلان الحرب!

الجيش السوري يضع المسلحين بين فكي كماشته بارياف حلب وادلب وحماه

الصين تهدم كنيسة كبيرة في شمال البلاد

الداخلية العراقية: "إقليم كردستان" أبدى تفهما واستجابة للدستور والقوانين

"سومار" الايرانية تهتز بسبب زلزال بقوة 4.3 ريختر

مقاطعة حماس والجهاد لـ"المركزي".. ماذا رأى المحللون؟

هذا هو طلب بن زايد من قطر مقابل إنهاء الأزمة الخليجية!

مباحثات سياسية في تونس بعد الإحتجاجات الشعبية

بالصور... سيدة تكشف سر اختفاء والدها لسنوات!

إصابات فلسطينية بمواجهات مع الاحتلال في "النبي صالح"

صورة.. هكذا يسخر الإسرائيليون من النساء السعوديات!

الأکثر مشاهدة